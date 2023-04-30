Российская авиация поразила командный пункт аэромобильной бригады ВСУ

ВС России поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ЛНР

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что удар был нанесен в районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, в Сумской области был уничтожен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

При этом за сутки ВС Росси ликвидировали 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 115 районах.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что российская артиллерия за сутки уничтожила свыше десяти украинских военнослужащих на херсонском направлении.