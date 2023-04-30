Минобороны отчиталось об уничтожении гаубицы и американской РЛС под Херсоном

Минобороны сообщило об уничтожении гаубицы «Мста-Б» и РЛС AN/TPQ-36 под Херсоном

Российская артиллерия за сутки уничтожила свыше десяти украинских военнослужащих на херсонском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за день Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли один автомобиль и гаубицу «Мста-Б».

«Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — отчитался Конашенков.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении. Артиллерия «Западной» группировки войск поразила подразделения в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.