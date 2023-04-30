Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 30 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении гаубицы и американской РЛС под Херсоном

Минобороны сообщило об уничтожении гаубицы «Мста-Б» и РЛС AN/TPQ-36 под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская артиллерия за сутки уничтожила свыше десяти украинских военнослужащих на херсонском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за день Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли один автомобиль и гаубицу «Мста-Б».

«Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — отчитался Конашенков.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении. Артиллерия «Западной» группировки войск поразила подразделения в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России рассказали о ситуации в Артемовске
Стало известно об атаке украинского дрона в Белгородской области
Российская авиация поразила командный пункт аэромобильной бригады ВСУ
Российские войска уничтожили до 30 солдат ВСУ на двух направлениях
Минобороны отчиталось об уничтожении гаубицы и американской РЛС под Херсоном
Минобороны заявило об уничтожении 65 военнослужащих ВСУ на одном направлении
Российские военные сбили четыре украинских беспилотника за сутки
Матвиенко выразила уверенность в завершении СВО на Украине победой России
Российские силы уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском
Бывший главком Сухопутными войсками высказался о плане наступления на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.