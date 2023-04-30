Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных Западом народов

Глава Чечни Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных Западом народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что хочет создать армию, целью которой станет защита угнетенных народов от западных государств, сообщает РИА Новости.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — заявил он.

По его словам, в такую военную организацию должны входить хорошо подготовленные бойцы со всего мира, которые являются патриотами и не боятся отдать свою жизнь ради порядка, а не денег. Кадыров отметил, что это является сложной задачей, при этом выразив готовность реализовать свои планы, несмотря на трудности.

Ранее глава Чечни рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Как сообщил Кадыров, самолет с добровольцами вылетел в зону спецоперации из аэропорта Грозный.