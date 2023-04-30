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23:55, 30 апреля 2023Россия

Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных Западом народов

Глава Чечни Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных Западом народов
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что хочет создать армию, целью которой станет защита угнетенных народов от западных государств, сообщает РИА Новости.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — заявил он.

По его словам, в такую военную организацию должны входить хорошо подготовленные бойцы со всего мира, которые являются патриотами и не боятся отдать свою жизнь ради порядка, а не денег. Кадыров отметил, что это является сложной задачей, при этом выразив готовность реализовать свои планы, несмотря на трудности.

Ранее глава Чечни рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Как сообщил Кадыров, самолет с добровольцами вылетел в зону спецоперации из аэропорта Грозный.

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Марина Совина
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