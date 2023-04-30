В ЧВК «Вагнер» заявили о попытках ВСУ забрать максимум вооружения из Артемовска

Боец «Вагнера»: ВСУ пытаются забрать из Артемовска максимум техники и вооружения

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются забрать из Артемовска (украинское название — Бахмут) максимум техники и вооружения. Об этом РИА Новости рассказал один из командиров частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», который выполняет в городе боевые задачи.

«Сейчас они стараются технику и вооружение забрать с собой максимально. Техника, которую они оставляют, это все результаты нашей работы», — заявил собеседник агентства.

Боец также добавил, что украинская армия остается на западных окраинах Артемовска.

Ранее один из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» со ссылкой на жителей города рассказал, что иностранные наемники покидают позиции в Артемовске при приближении бойцов группы. При этом территориальной обороне и регулярным частям Украины, по его словам, был отдан приказ «стоять насмерть».