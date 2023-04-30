Служащий Национальной гвардии США решил стать киллером и попался

Начинающий киллер из США попал под суд после письма на подставной сайт с просьбой о найме

В США мужчина, решивший стать киллером, написал письмо на подставной сайт для заказных убийств с предложением о найме и попался в руки ФБР. Как сообщает Mercury News, бывший член Национальной гвардии попал под суд, и теперь ему грозит тюрьма.

На подставной вебсайт RentAHitman.com (наймикиллера.com), куда раньше приходили сотни запросов от желающих нанять заказного убийцу, пришло письмо от 21-летнего жителя штата Теннесси с просьбой принять его на работу.

Согласно данным расследования, служащий Национальной воздушной гвардии Теннесси хотел узнать, можно ли рассмотреть его кандидатуру для трудоустройства в качестве начинающего киллера.

Я ищу работу, которая бы хорошо оплачивалась и была связана с моим опытом армейской службы (стрельба и ликвидация обозначенной цели), чтобы я мог растить и поддерживать своего ребенка, который скоро появится на свет. Что тут скажешь, мне нравится делать то, что я делаю, так что если можно найти такую работу (похожую на эту), то я готов встать в очередь! Начинающий киллер из Теннесси

Создатель сайта передал письма соискателя агентам ФБР, и они взялись за дело. Согласно официальному пресс-релизу, мужчину арестовали 12 апреля 2023 года в ходе специальной операции. Агент под прикрытием встретил начинающего киллера в парке города Хендерсонвилль, где передал ему пакет документов с информацией об «объекте» — муже выдуманной клиентки — и аванс в размере пяти тысяч долларов. Несостоявшемуся убийце грозит до десяти лет тюрьмы.

Сайт RentAHitman.com был создан в 2005 году для курса по кибербезопасности. Его автор Боб Иннес не стал удалять его после окончания обучения и был невероятно удивлен, когда открыл входящие сообщения через три года и обнаружил сотни запросов от незнакомцев, желающих кого-то убить. С тех пор все подобные запросы и контакты их отправителей он передает правоохранителям.

В 2022 году Венди Вейн из Мичигана получила тюремный срок после попытки заказать убийство мужа. Она была готова заплатить за работу пять тысяч долларов.

На сайте есть даже фальшивые отзывы от довольных клиентов, которые хвалят некоего Гвидо за его таланты в «решении проблем». Также указаны виды убийств, на которые киллеры готовы сделать скидку. Этот список включает «группы (от трех и более человек), пенсионеров (65+), служащих Национальной воздушной гвардии».

Ранее сообщалось о жителе США, который решил заказать киллеру убийство жены. В итоге он выбрал на роль исполнителя агента ФБР под прикрытием.