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16:30, 30 апреля 2023Россия

Пытавшийся уйти от полиции автомобиль загорелся на трассе и попал на видео

На трассе Красноярск — Канск на ходу загорелся автомобиль при попытке уйти от полиции

На трассе КрасноярскКанск на ходу загорелся автомобиль, пытавшийся уйти от погони сотрудников ГИБДД. Происшествие попало на видео. Об этом сообщают «Известия».

Водитель Mercedes-Benz G-класса проигнорировал просьбу остановиться и начал скрываться, увеличив скорость. Сотрудники ДПС стали преследовать машину. На 870-м километре автомобиль нарушителя задымился и сгорел.

По предварительной оценке специалистов, водитель был трезв, и у него были документы на машину. Мужчина выжил, за невыполнение законных требований к остановке его привлекли к административной ответственности.

Ранее в Новосибирской области на ходу загорелся автобус с 30 пассажирами. Инцидент произошел днем 4 апреля на 69-м километре трассы К-14 «Р-256 — Сузун». Автобус следовал по маршруту Сузун — Федоровский, когда в моторном отсеке началось возгорание. Водитель транспортного средства сразу остановился и открыл двери, чтобы люди эвакуировались.

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Нина Ташевская
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