Пытавшийся уйти от полиции автомобиль загорелся на трассе и попал на видео

На трассе Красноярск — Канск на ходу загорелся автомобиль при попытке уйти от полиции

На трассе Красноярск — Канск на ходу загорелся автомобиль, пытавшийся уйти от погони сотрудников ГИБДД. Происшествие попало на видео. Об этом сообщают «Известия».

Водитель Mercedes-Benz G-класса проигнорировал просьбу остановиться и начал скрываться, увеличив скорость. Сотрудники ДПС стали преследовать машину. На 870-м километре автомобиль нарушителя задымился и сгорел.

По предварительной оценке специалистов, водитель был трезв, и у него были документы на машину. Мужчина выжил, за невыполнение законных требований к остановке его привлекли к административной ответственности.

Ранее в Новосибирской области на ходу загорелся автобус с 30 пассажирами. Инцидент произошел днем 4 апреля на 69-м километре трассы К-14 «Р-256 — Сузун». Автобус следовал по маршруту Сузун — Федоровский, когда в моторном отсеке началось возгорание. Водитель транспортного средства сразу остановился и открыл двери, чтобы люди эвакуировались.