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09:37, 30 апреля 2023Экономика

Богатейший банкир Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Самый богатый банкир Азии Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Самый богатый банкир Азии и генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с критикой доллара США. Об этом пишет The Economic Times.

В частности, он назвал американскую валюту крупнейшим финансовым террористом и подчеркнул, что искренне так считает.

«Все наши деньги находятся на счетах nostro (счет, который ведется банком за границей в местной валюте — прим. "Ленты.ру"). Кто-нибудь в США может сказать: "Вы не сможете снять их с завтрашнего утра". И вы застряли», — заявил банкир на церемонии вручения премии ET Awards в Дели.

Котак также выразил мнение, что Европа, Великобритания и Япония едва ли смогут сделать свою валюту резервной.

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Варвара Кошечкина
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