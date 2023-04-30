Стало известно об уничтожении двух канадских наемников в Артемовске

«РВ»: в Артемовске уничтожены два наемника из Канады

В Артемовске (украинское название города — Бахмут) были уничтожены два наемника из Канады. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, один из погибших — бывший военнослужащий канадской армии Кайл Рональд Портер. Утверждается, что его ликвидировали в Артемовске 27 апреля. Наемник воевал в составе 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще одного наемника — Коула Зеленко — уничтожили в Артемовске 28 апреля. «Боевика из Канады Коула Зеленко папа называл "мой Рэмбо", он решил повоевать в составе т. н. "Интернационального легиона"», — утверждают авторы канала.

Ранее сообщалось, что российские войска в результате ракетного удара ликвидировали более 200 военнослужащих Украины в Донецкой народной республике (ВСУ). При этом еще 280 бойцов ВСУ были эвакуированы с различными ранениями.