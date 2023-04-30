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11:51, 30 апреля 2023Бывший СССР

Полковник назвал мешающие наступлению ВСУ на Крым проблемы

Аналитик Насонов: ВСУ не хватает техники, боеприпасов и резервов для наступления на Крым

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов назвал проблемы, которые мешают Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести результативное наступление на Крым. На эту тему он порассуждал в разговоре с Ura.ru.

По словам аналитика, для выполнения этой задачи украинской армии не хватает техники, личного состава, боеприпасов, а также тылового, технического и инженерного обеспечения.

«Та численность, которая у них имеется, не позволяет создать оперативный резерв, который необходим для попытки развития успеха. Есть одна особенность географии. Это полуостров, и поддержки с моря должной, естественно, нет», — отметил Насонов.

Эксперт также сослался на данные разведки, согласно которым, армии Украины не удалось должным образом подготовить бойцов. Для полноценной подготовки солдат у ВСУ, по мнению эксперта, нет времени.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал дать жесткий отпор ВСУ в случае, если они попытаются захватить полуостров. До этого наступление на Крым анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Варвара Кошечкина
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