Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:51, 30 апреля 2023Бывший СССР

Удар российской артиллерии по пункту временной дислокации ВСУ попал на видео

RusVesna: российская артиллерия ударила по пункту временной дислокации ВСУ под Купянском
СюжетРакетные удары по Украине:

На Купянском направлении артиллеристы Западной группировки российских войск ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар попал на видео, его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что украинские военные накапливали силы для наступления, оборудуя казармы в промзонах.

Ранее «Военкоры Русской весны» показали видео со взрывом танка ВСУ в бою с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» у населенного пункта Ивановское под Артемовском (украинское название — Бахмут).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

***
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ второй раз за ночь обстреляли поселок в Брянской области из РСЗО
Фитнес-тренер назвал опасные для здоровья упражнения
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о покидающих позиции иностранных наемниках
В Британии беженки стали оплачивать жилье интимом из-за проблем с финансами
Россияне стали активнее скупать товары для свадьбы
Нарколог объяснил опасность сочетания шашлыка с алкоголем
Удар российской артиллерии по пункту временной дислокации ВСУ попал на видео
В США продлили срок службы «Александрии»
Терапевт перечислила основные факторы здорового детского сна
ВС России уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.