Удар российской артиллерии по пункту временной дислокации ВСУ попал на видео

RusVesna: российская артиллерия ударила по пункту временной дислокации ВСУ под Купянском

На Купянском направлении артиллеристы Западной группировки российских войск ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар попал на видео, его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что украинские военные накапливали силы для наступления, оборудуя казармы в промзонах.

Ранее «Военкоры Русской весны» показали видео со взрывом танка ВСУ в бою с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» у населенного пункта Ивановское под Артемовском (украинское название — Бахмут).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).