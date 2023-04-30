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08:46, 30 апреля 2023Мир

Некоторые ключевые страны решили переждать обострение между Россией и США

WP: Индия, Бразилия, Египет и Пакистан решили переждать обострение между Россией и США

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Некоторые ключевые развивающиеся страны приняли решение переждать обострение противостояния между США с одной стороны и России и Китая с другой. В некоторых случаях государства «используют это соперничество в своих целях», пишет The Washingtin Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки.

Как указали журналисты, такие страны как Индия, Бразилия, Пакистан и Египет хотят остаться в стороне во время дестабилизаций отношений между Москвой и Вашингтоном.

В частности, это четко видно на примере Пакистана, который получил миллиарды долларов помощи от Штатов, но теперь сильно зависит от китайских инвестиций и кредитов. В одном из рассекреченных документов говорится, что Исламабад ожидал возобновления давления Запада с целью поддержать резолюцию ООН, осуждающую Россию за начало спецоперации. Помощник премьера Пакистана Шахбаза Шарифа заявлял, что поддержка документа поставит под угрозу переговоры с Россией в сфере торговли и энергетики.

Индия также пока не может выбрать, на чью именно сторону встать, пишут журналисты. В статье издания указывается, что Нью-Дели не поддерживает Россию, но в то же время полагается на Москву и вынужден поддерживать связи с ней. В свою очередь, Египет ежегодно получает от Вашингтона более миллиарда долларов в виде помощи, но при этом также укрепляет связи с Москвой.

Ранее обозреватель Дэниел Депетрис в колонке для американского журнала Newsweek написал о том, что большинство стран мира, за исключением США и ряда стран Европы, хотят оставить конфликт на Украине в прошлом и в связи с этим настаивают на его дипломатическом решении. По словам журналиста, такие страны, как Индия, ЮАР и Индонезия выразили свои предпочтения в решении обострившейся ситуации путем переговоров

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Марина Совина
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