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21:43, 30 апреля 2023Мир

Экс-офицер США порассуждал о сценариях контрнаступления ВСУ

Экс-офицер ВС США Крапивник раскрыл возможные сценарии контрнаступления ВСУ
Станислав Крапивник

Станислав Крапивник. Кадр: «Царьград»

Бывший офицер ВС США Станислав Крапивник раскрыл возможные сценарии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в эфире программы «Царьград. Главное».

По мнению эксперта, украинская сторона задействует все свои резервы — около 20 бригад, и далеко не все из них должным образом подготовлены. При этом прорыва на каком-то одном направлении, скорее всего, не будет. «Доктрина Америки и НАТО — это одно главное наступление и от одного до трёх вспомогательных. Кроме того, скопить столько солдат в одном месте — это фактически подставить себя под тяжелые авиаудары и артиллерийские удары», — пояснил он.

Прорыв украинских сил к Мариуполю также маловероятен, считает экс-офицер. Даже если у ВСУ получится дойти до города, то они создадут коридор длиной более 100 километров, который надо будет оборонять с двух сторон. «Если эти фланги провалятся — вся эта группировка окажется изолированной. Это новый Сталинград, только с пляжем», — сказал Крапивник.

Ранее Крапивник рассказал, что перенос наступления ВСУ с весны на лето, информация о котором появилась ранее, может быть связан не только с погодными условиями, но и с проблемами в украинской армии. По его словам, Киев хочет, чтобы российская сторона начала наступление первой, так как «обороняться всегда проще».

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Марина Совина
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