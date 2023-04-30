Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии

Президент Чехии Павел: главная проблема украинской армии — нехватка снарядов

Главная проблема украинской армии сейчас — нехватка снарядов. Из-за этого в том числе западные танки становятся фактически складским товаром, заявил президент Чехии Петр Павел после возвращении с Украины. Его слова передает РИА Новости.

По словам чешского лидера, западные страны поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов. Из-за этого снабжение современными танками не имеет особого смысла, считает Павел. Он добавил, что Чехия вместе с союзниками будет искать способы увеличить поставки снарядов на Украину.

«Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления», — заявил чешский лидер. Павел отметил, что российская армия имеет преимущество в количестве боеприпасов, а также в арторудиях и ракетных установках.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung заявила, что Киев затягивает с контрнаступлением из-за недостаточных поставок тяжелых вооружений Западом. Уточнялось, что из 300 необходимых танков были получены всего 200 единиц. Дефицит наблюдается и в других видах вооружения — прежде всего в артиллерийских боеприпасах, уточнили эксперты.