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19:35, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Названа причина затягивания Киева с контрнаступлением

NZZ: контрнаступление Киева задерживается из-за недостаточных поставок тяжелых вооружений

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинское контрнаступление затягивается из-за недостаточных поставок тяжелых вооружений Западом. Подобную причину называет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный озвучил потребность армии в 300 боевых танков, но в лучшем случае были поставлены всего 200 единиц, а до прибытия первых американских боевых танков Abrams пройдут месяцы. Дефицит наблюдается и в других видах вооружения — прежде всего в артиллерийских боеприпасах.

Другой причиной промедления, по утверждению автора, является то, что российские войска смогли вернуть себе инициативу на поле боя. В частности, Вооруженные силы России продвинулись в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Между тем решение президента Украины Владимира Зеленского цепляться за Артемовск вопреки советам США оказалось сопряжено с большими потерями — Киеву могли понадобиться силы для контрнаступления на другом участке.

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Помимо прочего, важную роль играют погодные условия, отмечает NZZ. Земля на юге Украины начала оттаивать уже в середине марта, а на большей части территории страны до конца мая продолжается грязевой сезон. Это затрудняет механизированное наступление — западные колесные танки попросту застряли бы на заболоченных грунтовых дорогах.

Ранее журналисты американского издания The Hill выразили мнение, что к переносу контрнаступления Украины привела нерешительность западных партнеров. Опасения союзников из-за передачи Украине танков и систем ПВО помешали ей получить это оружие, а затем продолжить наступление, считают журналисты. По их мнению, это также привело к тому, что Москва выиграла время, чтобы мобилизовать новые силы.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно.

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Алина Гончарова
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