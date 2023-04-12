Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?

Политолог Козюлин заявил о росте недоверия между США и Украиной после утечки из Пентагона

Последние несколько дней во всем мире активно обсуждают слитые в сеть засекреченные документы Пентагона, в которых среди прочего содержится секретная информация о ходе боевых действий на Украине. «Лента.ру» собрала все, что известно об этой утечке к настоящему моменту.

Какие документы попали в сеть?

Точное число засекреченных документов, попавших в сеть, неизвестно. Associated Press сообщает, что изучило 50 файлов, но, по некоторым подсчетам, их суммарное количество может достигать нескольких сотен. В сети опубликованы не сами документы, а их фотографии, по всей видимости, сделанные на скорую руку.

В основной массе это слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые документы маркированы как «секретные» и «совершенно секретные»

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Что стало известно о ходе конфликта на Украине благодаря утечке?

Значительная часть документов посвящена боевым действиям на Украине.

Из документов следует, что в США сомневаются, что Украине удастся достичь существенных успехов в ходе планируемого контрнаступления. В материалах утверждается, что ресурсы противовоздушной обороны страны будут полностью истощены к 23 мая, и приводятся планы США и НАТО по дальнейшему укреплению ВСУ

Из документов также следует, что на территории Украины находятся представители сил специального назначения стран НАТО, которые на официальном уровне опровергают свое участие в конфликте. Судя по материалам, датированным февралем и мартом 2023 года, Великобритания отправила на Украину 50 военных, Латвия — 17, Франция и США — 15 и 14, а Нидерланды — 1. Таким образом, общее число западных спецназовцев в стране составило 97 человек.

Более того, в обнародованных документах содержится анализ последствий возможной смерти президента Украины Владимира Зеленского. По мнению авторов доклада, такое развитие событий, скорее всего, приведет к сокращению поставок западного оружия на Украину. Аналитики Пентагона также смоделировали сценарии развития событий в случае смерти президента России Владимира Путина, смещения военного руководства. В документе описывается, как каждое событие может привести к эскалации или окончанию конфликта путем мирных переговоров.

Какая еще информация содержится в слитых материалах?

Из обнародованных документов также следует, что США весьма агрессивно шпионят не только за оппонентами, но и за собственными союзниками. Так, в слитых материалах содержались сведения о внутренних дискуссиях южнокорейских властей о том, стоит ли поставлять оружие на Украину. При этом Сербия, один из самых близких европейских партнеров России, якобы, напротив, присматривается к подобной возможности, говорится в другом файле.

Еще один документ посвящен потенциальным поставкам оружия из Израиля: авторы доклада считают, что местные власти «под усиленным влиянием США» могут согласиться на передачу Украине летальных вооружений. Кроме того, в документах утверждается, что разведслужба «Моссад» якобы призывала своих сотрудников выходить на протесты против нового правительства Биньямина Нетаньяху и предложенной им судебной реформы.

В документах также содержатся разведданные о взаимодействии России с другими странами

Например, в одном из документов утверждается, что Египет якобы согласился поставить России 40 тысяч ракет втайне от Запада. В другом документе содержится якобы перехваченный разговор российских разведчиков, которые хвастаются, что договорились с Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в борьбе с разведками США и Великобритании.

Следят США и за оппонентами в Азии: в документах приводятся разведданные, касающиеся ракетной программы Северной Кореи и возможного участия Китая в конфликте на Украине.

Как секретные документы попали в интернет?

По информации Associated Press, утечка могла начаться в чате геймеров на платформе Discord несколько месяцев назад. Участники чата обсуждали конфликт на Украине, и один из пользователей поделился с остальными засекреченными документами. Некоторое время о них не знал никто за пределами чата.

Но несколько недель назад фотографии документов стали широко распространяться в Twitter, 4chan и Telegram, после чего их заметили крупные СМИ, а вслед за ними — власти США

Личность пользователя, опубликовавшего документы, и то, как они к нему попали, до сих пор неизвестны. Но судя по тому, как маркированы слитые документы, источником утечки мог стать именно американский чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Как на утечку отреагировали в США?

Власти Соединенных Штатов продолжают тщательно исследовать слитые документы, но признают, что как минимум часть из них — подлинные, хотя некоторые, очевидно, были отредактированы. Например, в документах, связанных с боевыми действиями на Украине, предположительно, изменены потери России и Украины. Тем не менее утечку уже признали одной из самых крупных и опасных в истории Соединенных Штатов.

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки, его возглавило Федеральное бюро расследований (ФБР). Пентагон также инициировал внутреннюю проверку, а руководитель ведомства Остин Ллойд пообещал «перевернуть каждый камень» в поисках источника утечки. На расследование, вероятно, уйдет несколько месяцев. В качестве превентивной меры оборонное ведомство уже сократило число сотрудников, которым предоставлен доступ к секретной информации, — до утечки их было около тысячи человек.

Сообщается, что США также предпринимают активные усилия, чтобы после утечки наладить отношения с союзниками. Руководители оборонного и внешнеполитического ведомств США активно обзванивают зарубежных коллег и оправдываются за произошедшее.

Что про слив думают другие страны?

В России к опубликованным данным отнеслись настороженно. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что утечка может быть намеренным вбросом с целью дезинформации. В Кремле слив документов назвали интересным, но сведения о планах по покупке боеприпасов у Египта опровергли.

О том, что в документах содержатся неверные данные, заявили и другие страны, фигурирующие в слитых материалах

Эмиратский чиновник на правах анонимности в беседе с «Лентой.ру» опроверг информацию о том, что ОАЭ якобы договорились помочь российским спецслужбам в борьбе с их британскими и американскими оппонентами. В Египте и Сербии тоже поспешили заявить, что никаких планов по поставкам вооружений России или Украине у них нет.

О недостоверности документов заявили и на Украине, опровергнув приведенные в них сведения о планируемом контрнаступлении. Более того, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на утечку, Украина продолжает считать США надежным союзником.

Впрочем, американские СМИ отмечают, что ошибочность сведений вовсе не говорит о том, что сами документы — подделка: американские службы могут попросту ошибаться.

Фото: Libkos / AP

Какие последствия будет иметь утечка американских разведданных?

В Вашингтоне опасаются, что слив документов может серьезно отразиться на планируемом Украиной контрнаступлении, ведь немалая часть документов посвящена состоянию Вооруженных сил Украины. Представитель Пентагона Крис Мигер признал, что утечка может привести к смертям и поставить под удар информаторов американских разведслужб.

Кроме того, попадание секретных документов в сеть негативно скажется на отношениях США с союзниками, несмотря на попытки американских властей объясниться и минимизировать ущерб от слива.

Особенно сильно этот инцидент скажется на сотрудничестве между Украиной и США, считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Обмен информацией между Украиной и США резко сократится, недоверие возрастет, и это скажется на успешности ВСУ и представлениях американцев о том, что у украинской армии и украинских властей делается Вадим Козюлин заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России

По словам специалиста, хотя многие из опубликованных сведений, скорее всего, уже были известны России, разведчики и аналитики стали лучше понимать слабые места и планы ВСУ.

При этом скандал вряд ли серьезно повлияет на рейтинги президента США Джо Байдена и его шансы в предстоящих выборах, поскольку американские избиратели забудут про утечку уже через пару недель, считает Вадим Козюлин.