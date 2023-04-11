Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:49, 11 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали США надежным союзником

Глава МИД Украины Кулеба назвал США надежным союзником Киева после утечки документов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Вашингтон надежным союзником Киева на фоне утечки секретных документов Пентагона по украинской ситуации. Соответствующее сообщение появилось в Twitter главы украинского МИД по итогам его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Во время нашего разговора сегодня госсекретарь Блинкен подтвердил безоговорочную поддержку США и решительно отверг любые попытки сомнения в возможностях Украины победить. (...) США остаются надежным партнером Украины», — написал Кулеба.

Ранее стало известно о сформированной Пентагоном специальной команде, которая будет заниматься расследованием утечки секретных разведданных. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Кроме того, представитель Пентагона Крис Мигер предупредил, что утечка в интернет американских секретных документов может привести к смерти людей. Он считает, что последствия этого могут быть значительными и даже смертельными для информаторов в разведке США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток
В России начнут признавать иностранное образование в онлайн-формате
В США призвали Черногорию начать борьбу с Россией
Российского учителя музыки заподозрили в педофилии
Владелица отеля в Сочи назвала самые воруемые россиянами вещи
Воздушный шар с электроникой упал в Ленобласти
В Эстонии оппозиция помешала утвердить полномочия кандидата в премьеры
Предприниматель погиб при сносе складов в Подмосковье
Врач рассказала о пользующихся услугой заморозки спермы и эмбрионов людях
Иран получил первые поставки российского топлива по железной дороге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.