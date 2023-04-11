На Украине назвали США надежным союзником
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Вашингтон надежным союзником Киева на фоне утечки секретных документов Пентагона по украинской ситуации. Соответствующее сообщение появилось в Twitter главы украинского МИД по итогам его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Во время нашего разговора сегодня госсекретарь Блинкен подтвердил безоговорочную поддержку США и решительно отверг любые попытки сомнения в возможностях Украины победить. (...) США остаются надежным партнером Украины», — написал Кулеба.
Ранее стало известно о сформированной Пентагоном специальной команде, которая будет заниматься расследованием утечки секретных разведданных. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.
Кроме того, представитель Пентагона Крис Мигер предупредил, что утечка в интернет американских секретных документов может привести к смерти людей. Он считает, что последствия этого могут быть значительными и даже смертельными для информаторов в разведке США.