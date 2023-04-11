На Украине назвали США надежным союзником

Глава МИД Украины Кулеба назвал США надежным союзником Киева после утечки документов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Вашингтон надежным союзником Киева на фоне утечки секретных документов Пентагона по украинской ситуации. Соответствующее сообщение появилось в Twitter главы украинского МИД по итогам его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Во время нашего разговора сегодня госсекретарь Блинкен подтвердил безоговорочную поддержку США и решительно отверг любые попытки сомнения в возможностях Украины победить. (...) США остаются надежным партнером Украины», — написал Кулеба.

Ранее стало известно о сформированной Пентагоном специальной команде, которая будет заниматься расследованием утечки секретных разведданных. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Кроме того, представитель Пентагона Крис Мигер предупредил, что утечка в интернет американских секретных документов может привести к смерти людей. Он считает, что последствия этого могут быть значительными и даже смертельными для информаторов в разведке США.