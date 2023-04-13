Названы возможные потери Украины в ходе СВО

Reuters: с начала спецоперации ВСУ могли потерять до 131 тысячи человек

Из слитых в сеть документов Пентагона с разведдаными США стало известно, что с начала российской специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек. Об этом сообщает Reuters.

«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою», — указывает агентство.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ.

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.