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06:19, 13 апреля 2023Мир

Стоявший за утечкой секретных документов США получил их на военной базе

WP: стоявший за утечкой секретных документов США заявил об их получении на военной базе

Фото: Unsplash

Человек, стоявший за утечкой секретных документов США, рассказал, что обнаружил их на «военной базе», где работал. Об этом написала Washington Post ссылаясь на участника чат-группы Discord, где опубликовали материалы.

По данным WP, группа из порядка 20 человек, «в основном мужчин и мальчиков», сформировалась на платформе Discord в 2020 году. В прошлом году один из ее участников под ником OG разместил сообщение «со странными акронимами и жаргонизмами», но на это не обратили внимание.

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Олин из участников группы отметил, что сообщения OG были «почти дословными расшифровками секретных разведывательных документов». Сам пользователь заявил, что получил материалы на работе на военной базе и привез их домой.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ.

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

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Марина Совина
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