Стоявший за утечкой секретных документов США получил их на военной базе

WP: стоявший за утечкой секретных документов США заявил об их получении на военной базе

Человек, стоявший за утечкой секретных документов США, рассказал, что обнаружил их на «военной базе», где работал. Об этом написала Washington Post ссылаясь на участника чат-группы Discord, где опубликовали материалы.

По данным WP, группа из порядка 20 человек, «в основном мужчин и мальчиков», сформировалась на платформе Discord в 2020 году. В прошлом году один из ее участников под ником OG разместил сообщение «со странными акронимами и жаргонизмами», но на это не обратили внимание.

Олин из участников группы отметил, что сообщения OG были «почти дословными расшифровками секретных разведывательных документов». Сам пользователь заявил, что получил материалы на работе на военной базе и привез их домой.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ.

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.