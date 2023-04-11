Раскрыты предполагаемые сроки расследования утечки данных Пентагона

CNN: расследование утечки секретных данных Пентагона может занять несколько месяцев

Расследование утечки секретных документов Пентагона может занять несколько месяцев. В США думают, что слишком большое количество людей имеют доступ к конфиденциальной информации. Предполагаемые сроки расследования инцидента раскрыл источник телеканала CNN.

Как подчеркивается, расследование инцидента в США «начинает приобретать форму».

«Межведомственное расследование возглавляется Управлением разведки и безопасности Пентагона... его завершение может занять месяцы», — подчеркнули журналисты.

При этом Пентагон не планирует фокусироваться на источнике утечки, но будет расследовать, как в ведомстве распространяются секретные документы. Специалисты выясняют, нужно ли изменить список тех, кто имеет к информации доступ на ежедневной основе.

«Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации», — уточнил неназванный американский чиновник.

11 апреля сообщалось, что Пентагон сформировал специальную команду, которая будет заниматься расследованием утечки секретных разведданных. Целью собранных специалистов является изучение того, как именно были раскрыты предполагаемые документы. Это важно для США, так как Вашингтон стремится сдержать дипломатические последствия.

В этот же день представитель военного ведомства Крис Мигер предупредил, что утечка в интернет американских секретных документов может привести к смерти людей. Мигер считает, что последствия этих утечек могут быть значительными и даже смертельными для информаторов в разведке США.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.