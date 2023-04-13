В США рассказали о возможных каналах утечки секретных данных

WSJ: утечка документов Пентагона могла произойти в одной из государственных типографий

Утечка важных аналитических документов Пентагона, вероятно, произошла после печати их цифровой копии в одной из в одной из государственных типографий, подключенной к секретной правительственной сети, следователи еще не установили ключевых подозреваемых. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что подавляющая часть из более чем 60 документов исходят из Оперативного центра Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Объединенного комитета начальников штабов Пентагона, доступ к ним ограничен, а их электронные копии обычно защищаются дополнительными мерами безопасности в самой системе учета.

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и президент государственной подрядной фирмы Bow Wave Джошуа Скуле заявил, что фотография распечатанного секретного документа может дать правоохранителям важную подсказку о происхождении бумаг, чтобы определить место их печати. «[Скорее всего] ФБР проведет лабораторный анализ собранных ими доказательств, что может привести следователей к другим уликам, таким как тип бумаги и чернила», — предположил он.

Ранее газета Washington Post заявила, что человек, стоявший за утечкой секретных документов США, обнаружил их на «военной базе», где работал ранее. По его словам, он опубликовал их еще в прошлом году, но никто не обратил на них внимание.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

