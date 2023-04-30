Президент Литвы исключил присоединение Украины к НАТО из-за конфликта

Президент Литвы Науседа исключил присоединение Украины к НАТО до завершения конфликта

Президент Литвы Гитанас Науседа исключил присоединение Украины к НАТО до завершения конфликта. Об этом сообщает La Repubblica.

«Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после [окончания конфликта]», — заявил политик.

Науседа выразил надежду, что на саммите НАТО 11 июля в Вильнюсе страны-участницы согласуют определенную дорожную карту вступления Украины в альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на саммит НАТО, который пройдет в июле 2023 года в столице Литвы Вильнюсе. «Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе», — рассказал генсек НАТО.