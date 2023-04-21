Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в июле

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит альянса в июле

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на саммит НАТО, который пройдет в июле 2023 года в столице Литвы Вильнюсе, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

В ходе визита в Киев Столтенберг и Зеленский обсудили подготовку к предстоящему мероприятию. «Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе», — рассказал генсек НАТО.

Ранее он заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс. Он подчеркнул, что в данный момент главное внимание страны альянса уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».