Чекалин: ВСУ почти год обстреливали жилые кварталы Артемовска из «блуждающих минометов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с июня 2022 года сами обстреливали жилые кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут) из других его районов, используя «блуждающие минометы», установленные в пикапах. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

По его словам, бойцы ВСУ передвигались скрытно, без опознавательных знаков и в темное время суток. «Они стреляли именно с минометов, кидали по городу. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц — когда они кидали по городу, расстреливали», — заявил Чекалин.

При этом, утверждает мужчина, он сам стал свидетелем гибели от такой мины двух человек в сентябре прошлого года.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.