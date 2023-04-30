Россиянам дали четыре совета по увеличению пенсии

Портал Ussurmedia дал россиянам четыре совета, как увеличить пенсию

Портал Ussurmedia дал россиянам четыре совета, как увеличить пенсию. Он напомнил, что выплаты пожилому человеку полагаются в индивидуальном размере, они зависят от стажа, коэффициентов и других факторов.

Первый совет, который дается в материале — это регулярное пополнение индивидуального пенсионного счета по программе накоплений, которая осуществляется через участие в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Это позволяет увеличить пенсионный капитал и получать больше денег в будущем.

Второй совет портала — работа до пенсии, поскольку отсутствие перерывов в карьере также сказывается на размере будущих выплат.

Также россиянам посоветовали уточнить пенсионные права в Социальном фонде России, поскольку в некоторых случаях данные могут быть неточно внесены в пенсионную базу, что может привести к уменьшению пенсии.

Портал порекомендовал гражданам также приобрести дополнительное пенсионное страхование, что также позволяет увеличить пенсионный капитал.

«В целом, рекомендуется принимать меры по увеличению пенсионного капитала и принимать решения, которые могут привести к росту дохода в будущем», — заключили авторы статьи.

Ранее член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов разъяснил россиянам изменения в порядке доставки пенсии, которые вступят в силу с 1 мая.