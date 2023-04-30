Названа возможная причина крупного пожара в российской деревне

Власти Курганской области: причиной пожара в Мишкинском округе мог стать поджог камыша

Крупный пожар в Мишкинском округе Курганской области мог начаться из-за поджога камышей детьми. Возможную причину пожара назвали в воскресенье, 30 апреля, в Telegram-канале правительства региона.

«В Мишкинском округе идет борьба с крупным пожаром, причиной которого стала, по предварительной информации, детская шалость — два ребенка рыбачили и подожгли камыш. Если вина детей подтвердится, ответственность за несовершеннолетних поджигателей понесут родители», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на детей могут составить протокол. В таком случае, добавили власти региона, взыскивается материальный ущерб, нанесенный строениям и лесному фонду.

Также в правительстве Курганской области рассказали, что в одном из СНТ Кетовского округа произошло возгорание, причиной которого, предположительно, стали работы, проводимые председателем кооператива несмотря на запрет. Пожар удалось оперативно потушить, до строений огонь не добрался.

27 апреля в ряде населенных пунктов региона возникли масштабные пожары. В результате, по предварительным данным, в деревне Логоушка Кетовского района уничтожено около 80 строений, из них более 30 жилых. На записи видно, что огонь выжег землю и уничтожил большое количество зданий.

Кроме того, в деревне погибла женщина. По факту случившегося управление СК России по Курганской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).