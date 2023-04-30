Великобритания купит дальнобойные ракеты для Украины

Defence24: Британия закупит для Украины дальнобойные ракеты дальностью от 100 до 300 км

Великобритания намерена закупить для Украины современное вооружение, в том числе дальнобойные ракеты. Об этом сообщалось на сайте правительства Соединенного Королевства еще в марте, однако СМИ, в том числе польское издание Defence24, обратили на него внимание только сейчас.

Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины (IFU), который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Для Киева планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха. Заявки от участников открыты до 4 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Украинский лидер отметил, что успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.