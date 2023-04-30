Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 30 апреля 2023Мир

Великобритания купит дальнобойные ракеты для Украины

Defence24: Британия закупит для Украины дальнобойные ракеты дальностью от 100 до 300 км

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Великобритания намерена закупить для Украины современное вооружение, в том числе дальнобойные ракеты. Об этом сообщалось на сайте правительства Соединенного Королевства еще в марте, однако СМИ, в том числе польское издание Defence24, обратили на него внимание только сейчас.

Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины (IFU), который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Для Киева планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха. Заявки от участников открыты до 4 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Украинский лидер отметил, что успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Боец ЧВК «Вагнер» заявил о скором полном контроле Артемовска. Какая обстановка в городе и как смещается линия фронта?
В Крыму пообещали ответ на попытку Украины захватить полуостров
Некоторые ключевые страны решили переждать обострение между Россией и США
Байден высмеял деловые способности Маска
Великобритания купит дальнобойные ракеты для Украины
Москвичей возмутило адресованное собачнику объявление во дворе дома
На Украине анонсировали повышение тарифов на электроэнергию
В КНДР раскритиковали визит президента Южной Кореи в США
США предупредили о смертельной ошибке
Доктор Мясников назвал смертельно опасные последствия татуировок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.