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19:03, 30 апреля 2023Россия

Мужчина попробовал неизвестный порошок в московском клубе и умер

Shot: мужчина попробовал неизвестный порошок в московском клубе Gipsy и умер

Фото: Telegram-канал Shot

Житель Подмосковья купил неизвестный порошок в московском клубе, попробовал вещество и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел в столичном клубе Gipsy, расположенном на Болотной набережной. 32-летний мужчина приехал отдохнуть в заведение вместе с женой. В клубе к нему подошел неизвестный и, предположительно, предложил купить порошок. Россиянин купил его и тут же попробовал.

Утверждается, что мужчине стало плохо через несколько минут. Его супруга вызвала скорую, однако госпитализировать его не успели — он умер в машине скорой помощи.

От приема какого именно вещества он скончался, не сообщается, проводится медико-судебная экспертиза. «Полиция ищет продавца, сбывшего смертельный товар», — сказано в посте.

Ранее сообщалась, что в Красноярске девятиклассница умерла, предположительно, отравившись наркотиками. Девочка скончалась во время празднования дня рождения.

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Варвара Кошечкина
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