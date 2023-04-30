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19:08, 30 апреля 2023Россия

В Башкирии семилетняя девочка утонула в реке во время игры с друзьями

В башкирской деревне Загитово семилетняя девочка утонула в реке во время игры с друзьями

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В деревне Загитово Архангельского района Башкирии семилетняя девочка утонула во время купания в реке Кысынды. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, в управление поступила информация о смерти несовершеннолетней в водоеме. На место происшествия оперативно отправились экстренные службы.

По предварительным данным, дети играли в реке с друзьями без присмотра взрослых. Отмечается, что пострадала еще одна девочка, в настоящее время она находится в реанимационном отделении Архангельской центральной районной больницы с диагнозом «общее переохлаждение». Следователи проводят проверку.

Ранее стало известно о том, что в городе Балаково Саратовской области восьмилетняя девочка утонула в бассейне на глазах у матери. Инцидент произошел 29 апреля в бассейне «Дельфин» на набережной Леонова. Прибывшие на место специалисты обнаружили ребенка без сознания, спасти девочку не удалось.

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Сергей Равин
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