Токсиколог оценил миф о целебных свойствах водки

Токсиколог Водовозов заявил, что водка не обладает никакими целебными свойствами

Вопреки распространенному мифу, водка не обладает никакими целебными свойствами. Свою оценку в интервью «Радио Sputnik» высказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам специалиста, в прошлые века, за неимением альтернатив, водка использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства. «Во всех этих ипостасях она работает крайне плохо и при этом может приводить к непредсказуемым последствиям», — предупредил он.

Водовозов также обратил внимание на то, что водка не помогает при инфекционных заболеваниях, в том числе при ОРВИ — в данном случае она будет иметь обратное действие.

«Учеными очень хорошо описаны иммуносупрессивные (подавляющие иммунитет — прим. "Ленты.ру") свойства этанола — основного действующего вещества водки. То есть во время болезни этот напиток будет на стороне инфекции, а не человека», — пояснил он и напомнил, что с развитием науки в мире появилось множество других безопасных, эффективных и недорогих способов борьбы с болезнями.

28 апреля врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, педиатр и иммунолог Андрей Продеус призвали россиян не растирать детей водкой. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты категорически не рекомендовали сбивать температуру маленьким детям таким образом.