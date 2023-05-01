Врачи оценили новый тренд из TikTok по уходу за кожей лица

Insider: тиктокеры используют говяжий жир вместо крема для гладкой кожи

Тиктокеры стали использовать топленый говяжий жир вместо крема для гладкой кожи. В материале для издания Insider врачи оценили эффективность нового тренда и предупредили о его недостатках.

Видео, в которых люди используют говяжий жир, внешне напоминающий крем, вместо всех средств по уходу за кожей, набирают миллионы просмотров. В TikTok даже появился хэштег #beeftallowskincare (говяжий жир, уход за кожей). Девушки уверяют, что жир способен увлажнить кожу и избавить от прыщей. Мужчины заявляют, что это самое брутальное средство по уходу за собой.

Говяжий жир — это единственное, что я наношу на лицо в качестве средства по уходу за кожей и увлажняющего крема Юлия Як пользовательница TikTok

Дерматологи настаивают, что существуют более дешевые и эффективные средства для кожи лица. По словам врача Джошуа Зейхнера, говяжий жир действительно состоит из жиров, которые по составу похожи на кожное сало человека и могут помочь восстановить поврежденную кожу.

Говяжий жир содержит жирорастворимые витамины A, D, E, K и B12, которые содержатся во многих увлажняющих продуктах по уходу за кожей Айви Ли дерматолог

Дерматолог Айви Ли предупредила, что говяжий жир может забивать поры и вызывать акне. К тому же, он стоит дорого: 35 долларов (2800 рублей) за 50 граммов. Покупной говяжий жир, предназначенный для кулинарии, может иметь зернистую консистенцию, поэтому он не подойдет в качестве косметического средства.

В TikTok опубликованы видео, в которых люди сами готовят говяжий жир для лица. Это долгий и трудоемкий процесс: нужно вырезать жир, несколько раз вытопить, отжать, дать остыть, взбить до состояния крема

Дерматологи Ли и Зейхнер уверяют, что хотя говяжий жир имеет некоторые преимущества, нет смысла использовать его из-за огромного выбора более дешевых и доступных кремов по уходу за кожей.

Ранее косметологи Ксения Мартынова и Анна Айдарова оценили пользу зубной пасты для борьбы с прыщами. Они предупредили, что скрабы из соды и лимонной кислоты разрушают защитный барьер кожи.