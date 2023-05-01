Опубликован фоторобот возможного участника подрыва железной дороги под Брянском

Baza опубликовала фоторобот возможного участника подрыва железной дороги под Брянском

В сети появился фоторобот человека, который мог участвовать в подрыве железной дороги под Брянском. Его опубликовал Telegram-канал издания Baza.

По его данным, подозреваемый — мужчина примерно сорока лет и ростом около 170 сантиметров. Утверждается, что он был одет в черную одежду, передвигался на велосипеде и имел при себе черный рюкзак. Эту информацию правоохранителям сообщил очевидец.

Отмечается, что местный житель услышал взрыв, когда разговаривал по телефону. Затем он направился к месту происшествия, где заметил описываемого человека. «На вопрос, как он здесь оказался, мужчина ответил, что хотел сократить дорогу, и уехал», — сказано в посте.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода грузового поезда в Унечском районе Брянской области. Инцидент произошел утром 1 мая. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что состав сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства.