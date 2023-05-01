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18:29, 1 мая 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда под Брянском

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда под Брянском

Кадр: Telegram-канал «Карнаухов»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда под Брянском. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Соответствующее поручение глава ведомства дал руководству Главного следственного управления СКР. Также Бастрыкину должны будут доложить об установленных обстоятельствах произошедшего в регионе.

В ведомстве уточнили, что криминалисты и следователи в настоящий момент работают на месте происшествия. Специалисты изымают предметы, необходимые для проведения экспертиз, и фиксируют следы.

Грузовой состав сошел с рельсов в Унечском районе Брянской области утром 1 мая. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что это произошло в результате работы взрывного устройства. По некоторым данным, в подрыве железной дороги участвовали двое мужчин.

Позже в белорусском Минтрансе рассказали, что сошедший с рельсов поезд принадлежал «Белорусской железной дороге» (БЖД).

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Варвара Кошечкина
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