Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда под Брянском

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда под Брянском

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда под Брянском. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Соответствующее поручение глава ведомства дал руководству Главного следственного управления СКР. Также Бастрыкину должны будут доложить об установленных обстоятельствах произошедшего в регионе.

В ведомстве уточнили, что криминалисты и следователи в настоящий момент работают на месте происшествия. Специалисты изымают предметы, необходимые для проведения экспертиз, и фиксируют следы.

Грузовой состав сошел с рельсов в Унечском районе Брянской области утром 1 мая. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что это произошло в результате работы взрывного устройства. По некоторым данным, в подрыве железной дороги участвовали двое мужчин.

Позже в белорусском Минтрансе рассказали, что сошедший с рельсов поезд принадлежал «Белорусской железной дороге» (БЖД).