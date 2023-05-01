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05:49, 1 мая 2023Среда обитания

В России снизились комиссии банков для управляющих компаний

ЦБ РФ снизил комиссии банков для управляющих компаний при оплате через СБП до 0,2%

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Центробанк России принял решение с 1 мая снизить комиссии банков для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) до 0,2 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора.

Отмечается, что компаниям станет выгоднее принимать платежи через СБП после снижения комиссии вдвое, с 0,4 процента, но не более десяти рублей. В ЦБ также напомнили, что для граждан платежи за ЖКУ будут оставаться бесплатными.

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский отметил, что максимальная комиссия снижается в 1,5 тысячи до 10 рублей, что позитивно скажется на деятельности управляющих организаций. Сэкономленные средства они смогут направить на улучшение качества услуг.

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев указал, что подобная мера способствует развитию оплаты через СБП. Он добавил, что снижение заработка банков на комиссии не будет критичным.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что с 1 апреля в России поменялась методика подсчета совокупного дохода граждан для предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Она объяснила новые правила их предоставления.

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Марина Совина
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