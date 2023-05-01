Российская телеведущая вычислила мошенника с Украины с помощью вопроса про Крым

Телеведущая Кудрявцева вычислила позвонившего ей с Украины мошенника вопросом про Крым

Российской телеведущей Лере Кудрявцевой удалось вычислить позвонившего ей с Украины телефонного мошенника с помощью вопроса о принадлежности Крыма. Видео разговора она опубликовала с своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как злоумышленник связывается с Кудрявцевой и заявляет, что ее личные данные попали в публичный доступ в связи с утечкой из коммерческих банков, уверяя, что с ее счета списываются средства, а также на нее оформляются кредиты.

«Скажите, а Крым чей?» — спросила у него телеведущая, чем вызвала недоумение мошенника.

«Покамест ваш, Российской Федерации», — ответил он, поняв, что его вычислили, после чего пообещал, что Украина в конечном итоге «заберет себе обратно» регион и попрощался.

Ранее начальник пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака нефтебазы в Севастополе с применением беспилотников является одним из элементов подготовки к украинскому контрнаступлению.