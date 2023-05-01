Минобороны отчиталось о ситуации в Артемовске

МО: штурмовые отряды ВС РФ продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска

Штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска, поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска. О ситуации на донецком направлении военных действий отчитались в Минобороны России.

В частности, российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки Донецкой народной республики. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.

Известно, что за сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а в районе города Новоукраинка — склад боеприпасов 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Также в ведомстве рассказали об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины.