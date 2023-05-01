ВСУ сменили тактику в Артемовске из-за применения ВКС России авиабомб

Военный эксперт Леонков: ВСУ сменили тактику в Артемовске из-за применения ВКС авиабомб

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с РИА Новости рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены сменить свою тактику в Артемовске (украинское название — Бахмут) после того, как Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять авиационные бомбы ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.

По его словам, раньше украинские бойцы оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов в Артемовске, а из подвальных помещений делали штабы и склады. Однако, как пояснил эксперт, нанесение удара данной авиабомбой означало ликвидацию как солдат на верхних этажах здания, так и на нижних, в связи с чем ВСУ несли больше потери и им пришлось менять свою тактику.

Леонков отметил, что теперь они делают упор на использование беспилотных летательных аппаратов (ВСУ), в частности — на небольшие квадрокоптеры, которые размещаются на крышах высоток и с помощью камер передают данные о передвижениях российских военных по городу.

«Применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сама ПВО становится мишенью для российских самолетов прикрытия», — заключил он.

Ранее российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных.