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03:22, 1 мая 2023Россия

ВСУ сменили тактику в Артемовске из-за применения ВКС России авиабомб

Военный эксперт Леонков: ВСУ сменили тактику в Артемовске из-за применения ВКС авиабомб

Фото: РИА Новости

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с РИА Новости рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены сменить свою тактику в Артемовске (украинское название — Бахмут) после того, как Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять авиационные бомбы ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.

По его словам, раньше украинские бойцы оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов в Артемовске, а из подвальных помещений делали штабы и склады. Однако, как пояснил эксперт, нанесение удара данной авиабомбой означало ликвидацию как солдат на верхних этажах здания, так и на нижних, в связи с чем ВСУ несли больше потери и им пришлось менять свою тактику.

Леонков отметил, что теперь они делают упор на использование беспилотных летательных аппаратов (ВСУ), в частности — на небольшие квадрокоптеры, которые размещаются на крышах высоток и с помощью камер передают данные о передвижениях российских военных по городу.

«Применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сама ПВО становится мишенью для российских самолетов прикрытия», — заключил он.

Ранее российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных.

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Марина Совина
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