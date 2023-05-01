Названо условие для прекращения поставок вооружений США Украине

Эксперт Вайлейто: США прекратят поставлять оружие Киеву, если поймут, что не победят РФ

Координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто назвал условие для прекращения поставок вооружений США Украине. По его мнению, это произойдет, если Вашингтон поймет, что не сможет победить Россию, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что причиной, по которой Соединенные Штаты помогают Киеву, является желание ослабить Россию, о чем несколько недель назад заявил глава Пентагона Ллойд Остин, и о чем неоднократно заявляли официальные лица в Европе и НАТО.

«Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить», — подчеркнул Вайлейто.

Он добавил, что в какой-то момент американская общественность начнет задаваться вопросом, в какую сумму обойдется помощь Украине, что спровоцирует рост недовольства.

Ранее обозреватели Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин заявили, что Запад обеспокоен сообщениями о неготовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению после многомиллиардной помощи Киеву.

