На Западе обеспокоились сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению

Guardian: Запад обеспокоен неготовностью ВСУ к наступлению после многомиллиардной помощи

Запад обеспокоен сообщениями о неготовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению после многомиллиардной помощи Киеву. Об этом заявили обозреватели Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.

Журналисты побеседовали с украинскими военными, которые рассказали им, что необходимо больше тренировок и времени.

Обозреватели отметили, что состояние ВСУ вызывает обеспокоенность в США и европейских странах, поскольку они вложили огромные средства в военную помощь Украине.

В материале также приводятся данные американской разведки, которая заявляет о том, что Киев может не справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для успешного наступления и реализации его целей.

28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования.

