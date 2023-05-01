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11:48, 1 мая 2023Экономика

Россия приостановила подачу газа в Армению

«Газпром» приостановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за планового ремонта

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия приостановила подачу природного газа в Армению до 4 мая. Об этом сообщается на сайте «Газпром Армения», которая является дочерней компанией российского ПАО «Газпром».

Уточняется, что такое решение было принято из-за планового ремонта на магистральном газопроводе. При этом потребители не почувствуют ограничения на себе, так как газоснабжение будет осуществляться за счет внутренних ресурсов.

«С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" Ду1400мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу», — говорится в сообщении.

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Подача природного газа из России в Армению уже была приостановлена в осенний период из-за проведения плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье». Ограничения действовали с 18 по 19 октября.

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Варвара Кошечкина
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