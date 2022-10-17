Подача газа из России в Армению остановлена

«Газпром Армения»: подача газа из России в Армению приостановлена из-за ремонтных работ

Подача природного газа из России в Армению приостановлена из-за проведения плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», сказано на сайте «Газпром Армения».

Ограничения будут действовать с 18 по 19 октября. «В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях. В их числе и Армения, сообщил Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев.

Между тем 17 октября цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу долларов, это рекордно низкий показатель с 20 июня. Стоимость топлива в Европе в последние полтора месяца падает из-за снижения опасений по поводу прохождения зимнего периода.