Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 1 мая 2023Россия

«Ашан» опровергла сообщения об ограничениях на продажу георгиевских лент

«Ашан» опровергла сообщения об ограничениях на продажу и использовании георгиевских лент

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Запрет на использование и ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети «Ашан» в России не вводились. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

Ранее стало известно, что сеть супермаркетов запретила продажу георгиевских лент и другой патриотической символики в своих российских магазинах.

«В преддверии празднования в России 9 мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики», — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что информация не соответствует действительности.

В компании отметили, что согласно кодексу акции «Георгиевская ленточка», лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку — атрибут распространяется волонтерами бесплатно.

Ранее сообщалось, что финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании Auchan (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Белый дом анонсировал новые пакеты помощи Украине
«Спартак» победил сталинградское «Динамо» в ретро-матче Победы
Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр
В Швейцарии обозначили условие для реэкспорта оружия на Украину
Потанин объяснил поражение Непомнящего в матче за шахматную корону
Пригожин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске
«Ашан» опровергла сообщения об ограничениях на продажу георгиевских лент
Стало известно об интересе иностранных клубов к игроку «Зенита»
Стало известно о проблемах со здоровьем у Ксении Бородиной
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.