«Ашан» опровергла сообщения об ограничениях на продажу георгиевских лент

«Ашан» опровергла сообщения об ограничениях на продажу и использовании георгиевских лент

Запрет на использование и ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети «Ашан» в России не вводились. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

Ранее стало известно, что сеть супермаркетов запретила продажу георгиевских лент и другой патриотической символики в своих российских магазинах.

«В преддверии празднования в России 9 мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики», — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что информация не соответствует действительности.

В компании отметили, что согласно кодексу акции «Георгиевская ленточка», лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку — атрибут распространяется волонтерами бесплатно.

Ранее сообщалось, что финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании Auchan (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»).