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20:15, 1 мая 2023Россия

В сети гипермаркетов «Ашан» сняли с продажи символику ко Дню Победы

Mash: в сети «Ашан» сняли с продажи Георгиевские ленты и другую символику ко Дню Победы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Во французской сети гипермаркетов «Ашан» сняли с продажи Георгиевские ленты и другую символику ко Дню Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудников организации в Липецкой области в рабочих чатах призвали отказаться от носки патриотических атрибутов.

«Пожалуйста, в текущей ситуации очень важно следовать правилам компании: в этом году мы не используем пилотки и георгиевские ленточки для сотрудников 9 Мая», — приводит сообщение компании Telegram-канал.

Портал также опубликовал запись разговора с горячей линией сети гипермаркетов. Там заявили, что символика ко Дню Победы не поступала в продажу в магазинах Москвы и Подмосковья.

Ранее стало известно, что финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании Auchan (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»).

В середине апреля в торговых сетях зафиксировали всплеск нарушений.

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Анастасия Астахова
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