В Израиле объяснили отмену экстренной репатриации граждан России

РБК: Израиль объяснил отмену экстренной репатриации из России падением количества заявок

В Израиле отменили экстренную репатриацию граждан России. Министерство интеграции объяснило это падением количества поступающих заявок, сообщает РБК.

Министерство интеграции Израиля уточнило, что за год количество желающих стать репатриантами выросло, но затем число имеющих право на репатриацию граждан, которые прибывают в Израиль без визы, сократилось. В то же время россияне могут воспользоваться экстренной процедурой «в особых случаях», уточнили в ведомстве.

Министр алии и интеграции Израиля Офир Софер уверен, что в сложившихся обстоятельствах необходимо уделять больше внимания уже прибывшим репатриантам. Но он не исключил вероятности того, что центры вновь заработают в режиме нон-стоп, если волна репатриации вновь усилится.

Центры экстренной репатриации открыли в Израиле в феврале 2022 года, после начала СВО. Граждане России, Украины и Белоруссии, имеющие право на репатриацию, проходили процедуру в ускоренном режиме.

В министерстве добавили, что граждане Украины, как и прежде, проходят процедуру в экстренном формате, так как в стране продолжаются боевые действия.

Ранее стало известно, что ультраправые в Израиле ограничат право на репатриацию евреев по всему миру. Согласно новой инициативе, право на репатриацию и миграцию смогут получать лишь люди, рожденные женщиной еврейского происхождения.

