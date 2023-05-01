Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 1 мая 2023Мир

Замглавы МИД Южной Кореи запланировал поездку в Москву

Yonhap: первый замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжин может приехать в Москву в мае

Фото: Российский совет по международным делам

Первый замглавы МИД Южной Кореи и экс-посол в России Чан Хо Чжин может приехать в Москву в середине мая. О планах чиновника стало известно источникам агентства Yonhap.

Ожидается, что дипломат приедет в столицу России на два дня. Во время визита он встретится с рядом российских чиновников.

В южнокорейском МИД не подтвердили сообщения о планах первого замглавы МИД. «Это сообщение неверное», — заверили ТАСС представители ведомства.

В то же время журналисты отмечают, что поездка Чан Хо Чжина может состояться на фоне усилившейся напряженности между Сеулом и Москвой. Речь идет о ситуации, возникшей после недавнего высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Он заявил, что власти страны готовы пересмотреть свою политику в отношении поставок вооружения Украине в случае «усиления российский атак на мирных жителей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском
МВД Болгарии заявило о покушении на главного прокурора республики
В Германии заявили о возвращении части дипломатов из России
Врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин
В Minecraft рухнул сервер после митинга у памятника Жириновскому
Компания жены Сунака получила финансовую поддержку от властей
ЦСКА впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ
Россия заявила о беспрецедентной русофобии во Франции
Двое россиян пропали без вести на федеральной трассе
Замглавы МИД Южной Кореи запланировал поездку в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.