Замглавы МИД Южной Кореи запланировал поездку в Москву

Yonhap: первый замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжин может приехать в Москву в мае

Первый замглавы МИД Южной Кореи и экс-посол в России Чан Хо Чжин может приехать в Москву в середине мая. О планах чиновника стало известно источникам агентства Yonhap.

Ожидается, что дипломат приедет в столицу России на два дня. Во время визита он встретится с рядом российских чиновников.

В южнокорейском МИД не подтвердили сообщения о планах первого замглавы МИД. «Это сообщение неверное», — заверили ТАСС представители ведомства.

В то же время журналисты отмечают, что поездка Чан Хо Чжина может состояться на фоне усилившейся напряженности между Сеулом и Москвой. Речь идет о ситуации, возникшей после недавнего высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Он заявил, что власти страны готовы пересмотреть свою политику в отношении поставок вооружения Украине в случае «усиления российский атак на мирных жителей».

