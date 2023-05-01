Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:44, 1 мая 2023Россия

Россиянам посоветовали не отвечать на некоторые звонки

Доцент Тимофеев: не стоит отвечать на звонки с короткого номера, это могут быть мошенники

Фото: Unsplash.com

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в интервью агентству «Прайм» посоветовал россиянам не отвечать на некоторые звонки, поскольку это могут быть мошенники.

Например, не стоит брать трубку, если звонят с короткого номера из трех или четырех цифр, со скрытого номера или номера с иностранным префиксом.

Тимофеев также рекомендовал не перезванивать на незнакомые номера. Он предупредил, что сбрасывают вызов практически всегда мошенники.

Специалист призвал обратить внимание на определенные комбинации цифр в начале номера. Например, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, с которых предпочитают звонить спамеры и представители рекламы.

«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете», — посоветовал Тимофеев, отметив, что этот способ позволит отличить мошеннические вызовы от важных структур.

Ранее исследование маркетплейса Ozon выяснило, что большинство россиян хотя бы раз становились жертвами кибермошенников при совершении онлайн-покупок, при этом большинство из них знают о базовых правилах цифровой безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские военные поразили транспортный узел в Павлограде. ВКС готовят упреждающий удар перед наступлением ВСУ
В дрожжи внедрили замедляющий старение контур
Россиянам посоветовали не отвечать на некоторые звонки
КНДР обвинила США в попытках превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост
Глава IBA высказался о конфликте с МОК из-за исключения бокса из программы ОИ
В России снизились комиссии банков для управляющих компаний
Кабан вышел к людям в московском парке и попал на видео
Американский журналист назвал терроризмом действия ВСУ в Донбассе
Российская телеведущая вычислила мошенника с Украины с помощью вопроса про Крым
В России заявили о разрушении сотрудничества с Финляндией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.