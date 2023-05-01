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21:56, 1 мая 2023Мир

Россиянина обвинили в отмывании денег в США

Власти США обвинили россиянина Медведева в отмывании денег и нелегальных переводах денег

Фото: Al Drago / Reuters

Американские власти обвинили гражданина России Феликса Медведева в отмывании денег и организация денежных переводов без соответствующей лицензии. Об этом сообщает Минюст США, передает РИА Новости.

Как рассказал федеральный прокурор Райан Бьюканен, 41-летний россиянин, проживающий в штате Джорджия, использовал банковскую систему США для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. «Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы», — добавил он. На данный момент расследованием дела занимается ФБР.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что на данный момент в американских тюрьмах содержат более сотни российских граждан. Дипломат подчеркнул, что большинство дел против россиян в США имеют политический подтекст.

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Марина Совина
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