Посол раскрыл число россиян в тюрьмах США

Посол Антонов заявил, что в тюрьмах США содержат более сотни россиян

В американских тюрьмах на данный момент содержат более сотни российских граждан. Их число раскрыл посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что большинство дел против россиян в США имеют политический подтекст. «Я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем», — уточнил он.

Антонов добавил, что сотрудники посольства продолжат посещать российских граждан в американских исправительных учреждениях.

Ранее Антонов согласился с главой российского МИД Сергеем Лавровым в том, что США проводят политику охоты за россиянами по всему миру. Он рассказал, что с 2008 года под различными предлогами были экстрадированы в США 59 человек.