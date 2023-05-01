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17:17, 1 мая 2023Мир

МВД Болгарии заявило о покушении на главного прокурора республики

МВД Болгарии заявило о покушении на главного прокурора республики Ивана Гешева

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В МВД Болгарии заявили о покушении на главного прокурора республики Ивана Гешева. Об этом сообщает Bnr.bg.

По словам руководителя Национальной следственной службы Борислава Сарафова, рядом с автомобилем, в котором находился Гешев, произошел взрыв. Сарафов, прибывший на место аварии, выразил мнение, что главный прокурор являлся мишенью для убийства, а также подчеркнул, что в результате инцидента не было пострадавших.

«Это не нападение на Ивана Гешева, это нападение на генпрокурора», — поделился руководитель Национальной следственной службы, назвав случившееся нападением на лицо, олицетворяющее государство. Он добавил, что высота взрыва, который имел четкое направление, составила 4-5 метров.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало примерно в 11:45 по местному времени, когда кортеж Гешева проезжал по дороге София-Самоков, в районе села Ковачевци. Взрывной волной задело один из автомобилей.

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Анастасия Астахова
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