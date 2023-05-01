Украина примет на вооружение ударные беспилотники Punisher

«Милитарный»: на вооружение ВСУ поступят ударные БПЛА Punisher украинского производства

Бригада «Азов» (признана в России террористической и запрещена), находящаяся в подчинении Вооруженных сил Украины (ВСУ), примет на вооружение ударные беспилотники Punisher. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».

В материале медиа говорится, что солдаты бригады тренируются применять Punisher. Ударно беспилотный комплекс Punisher состоит из ударного дрона и наземной станции управления, он используется для поражения сил и средств противника. БПЛА производит украинская компания UA Dynamics. Также ВСУ примут на вооружение разведывательные беспилотные авиационные комплексы «Фурия».

Новый беспилотник использует 75-миллиметровые малогабаритные неуправляемые фугасные авиабомбы. Стандартные авиабомбы имеют длину 500 миллиметров. Максимальная скорость Punisher составляет 198 километров в час, крейсерская скорость — 22 метра в секунду. Время автономного полета БПЛА составляет 90 минут.

По словам авторов заметки, многоразовый ударный беспилотник предназначен для ведения специальной разведки и реализации тактики налетов на важные военные объекты с усиленной защитой в глубоком тылу противника.

Ранее стало известно о гибели в зоне проведения специальной военной операции самого результативного зенитчика Вооруженных сил Украины Андрея Линийчука с позывным Кельт. На его счету 16 дронов «Орлан», один беспилотник Zala и боевой вертолет Ка-52.