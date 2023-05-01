Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 1 мая 2023Бывший СССР

Украина примет на вооружение ударные беспилотники Punisher

«Милитарный»: на вооружение ВСУ поступят ударные БПЛА Punisher украинского производства

Бригада «Азов» (признана в России террористической и запрещена), находящаяся в подчинении Вооруженных сил Украины (ВСУ), примет на вооружение ударные беспилотники Punisher. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».

В материале медиа говорится, что солдаты бригады тренируются применять Punisher. Ударно беспилотный комплекс Punisher состоит из ударного дрона и наземной станции управления, он используется для поражения сил и средств противника. БПЛА производит украинская компания UA Dynamics. Также ВСУ примут на вооружение разведывательные беспилотные авиационные комплексы «Фурия».

Новый беспилотник использует 75-миллиметровые малогабаритные неуправляемые фугасные авиабомбы. Стандартные авиабомбы имеют длину 500 миллиметров. Максимальная скорость Punisher составляет 198 километров в час, крейсерская скорость — 22 метра в секунду. Время автономного полета БПЛА составляет 90 минут.

По словам авторов заметки, многоразовый ударный беспилотник предназначен для ведения специальной разведки и реализации тактики налетов на важные военные объекты с усиленной защитой в глубоком тылу противника.

Ранее стало известно о гибели в зоне проведения специальной военной операции самого результативного зенитчика Вооруженных сил Украины Андрея Линийчука с позывным Кельт. На его счету 16 дронов «Орлан», один беспилотник Zala и боевой вертолет Ка-52.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины
В Ингушетии избившую четырехлетнюю дочь мать заключили под стражу
Умер народный артист России Георгий Демуров
В столичной квартире нашли завернутый в ковер труп человека
Украина примет на вооружение ударные беспилотники Punisher
WBC заблокировал бой Бетербиева против Бивола
Алла Пугачева прокомментировала смерть модельера Вячеслава Зайцева
На месте подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти нашли еще три взрывных устройства
Экс-советник Пентагона раскрыл отношение НАТО к Украине
Врачи оценили новый тренд из TikTok по уходу за кожей лица
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.