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15:16, 1 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии опровергли запрет на въезд Путина в страну

Экс-глава Молдавии: парламент не принимал документы о запрете на въезд Путина в страну

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Парламент Молдавии не принимал документы, которые запрещали бы президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам страны въезжать в республику. Данные о таком запрете в разговоре с РИА Новости опроверг экс-глава Молдавии и сопредседатель парламентского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

Он прокомментировал заявление, которое ранее сделал премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Чиновник заявил, что власти республики откажут Владимиру Путину во въезде. Такая же политика, по его словам, распространится на других российских чиновников, официальных лиц и ряд деятелей культуры.

«Мы этот список, в который, по словам так называемого премьера, входит и президент России, не видели. Через парламент этот список не проходил, от правительства мы тоже слышали только устные заявления», — сказал Воронин.

По его словам, документального подтверждения заявлений Речана нет.

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Варвара Кошечкина
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